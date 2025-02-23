لائحة أحوال شخصية جديدة في السعودية.. و3 شروط لزواج من هو دون الـ18 عامًا

3 شروط للإذن بزواج من هو دون الـ18 عامًا في السعود

وكالات

نشرت وسائل إعلام سعودية لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة في المملكة العربية السعودية، إذ حددت المادة الثالثة، 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عاما والتي تضمنت:

وقالت صحيفة "أم القرى" السعودية إنه يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (18) عاماً ‏-وفقًا للمادة (9) من النظام‏- ما يلي:

1‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.

2‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.

3- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:

‏- تقرير طبي.

‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.

بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.