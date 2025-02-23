إصابة سورية وتضرر منازل جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أصيبت سورية وتضررت بعض المنازل جراء غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية اليوم الأحد على جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، "أغار الطيران الحربي المعادي على الوادي المجاور لبلدة معروب قضاء صور، كما أغار الطيران المعادي على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية" .

وأشارت إلى أن "عناصر الإسعاف عملوا على نقل فتاة سورية أصيبت نتيجة الغارات الاسرائيلية بين القليلة والسماعية قرب صور إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة".

وطبقا للوكالة، "أدت الغارات التي شنّتها الطائرات المعادية إلى وقوع أضرار في عدد من المنازل بين بلدتي القليلة والسماعية في قضاء صور".

وتأتي هذه الغارات في وقت يستعد فيه حزب الله اللبناني لتنظيم مراسم تشييع حاشدة اليوم لأمينه العام السابق، حسن نصر الله، الذي اغتيل قبل خمسة أشهر في غارة إسرائيلية.