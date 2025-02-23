عاصفة ثلجية تغلق الطرق الجبلية في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

تسببت عاصفة من الثلوج في إغلاق الطرق الجبلية في جنوب لبنان وسط مطالب بتوخي الحذر وتجنب القيادة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد، غطت الثلوج جبال منطقة جزين من ارتفاع 900 متر فما فوق، مما أدى إلى إغلاق معظم الطرق الجبلية نتيجة تراكم طبقات من الجليد.

وحذرت بعض البلديات المواطنين من خطر الانزلاقات بسبب الطبقة الجليدية التي تغطي الطرقات، مشيرة إلى أن أبرز الطرق المقطوعة طريق جزين- عين مجدلين، وجزين- كفرحونة، ومثلث كفرحونة- عرمتي- الريحان.

ودعت البلديات الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن هذه المناطق إلا في حالات الطوارئ.

وحذرت جمعية "اليازا" من "خطورة الوضع الناجم عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حاليا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في المناطق التي تعلو 800 متر وما فوق".

وقالت الجمعية ، في بيان صحفي: "تسببت الثلوج والجليد في تغطية الطرق بشكل كثيف، ما يجعل القيادة في هذه المناطق شبه مستحيلة ويهدد السلامة المرورية"، داعية "المواطنين والسائقين إلى تجنب التحرك في هذه المناطق تحت الظروف العاصفة، حتى في حال الضرورة، حفاظا على حياتهم".

كما ناشدت المتضررين أو من يواجهون أي خطر التواصل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني لتقديم الدعم والإغاثة في حال حدوث حوادث أو احتجازات.

وتسعى الجمعية إلى تقليص الحوادث المرورية والإصابات المحتملة نتيجة الظروف الجوية القاسية، مشددة على "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة