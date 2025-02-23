مسؤول أمريكي سابق: ترامب معجب بـ بوتين لأنه قوي

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس لا يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تكسب الحرب مع روسيا وأنها بحاجة إلى إنهائها.

وأضاف المستشارين، أن تعليقات الرئيس ترامب بشأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تعكس جزءً من غضبه لرفض زيلينسكي طلب إبرام صفقة المعادن الذي قدمته الولايات المتحدة.

وأشاروا، إلى أن تعليقات الرئيس الأمريكي ترامب كان مخططًا لها لفرض المفاوضات.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي سابق قوله، إن دونالد ترامب معجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه قوي ولديه سيطرة كاملة على بلاده.

وأضاف المسؤول السابق، "ترامب يفضل القادة الاستبداديين لأنهم لا يواجهون الكونجرس أو القضاء".

وتوترت الأوضاع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في الآونة الأخيرة، بسبب رفض أوكرانيا مطالب الولايات المتحدة بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار ليكون جزءً من صفقة لمنح واشنطن حصة من ثروة كييف المعدنية، وفق ما ذكره مسؤول أوكراني مطلع على المحادثات لوكالة "بلومبرج".

وأفادت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة ستقطع شبكة ستارلينك للإنترنت عن أوكرانيا حال رفضها اتفاقية المعادن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال السبت إن الولايات المتحدة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تقاسم الإيرادات من المعادن الأوكرانية ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف ترامب أمام تجمع للمحافظين في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند على مشارف واشنطن، أن الولايات المتحدة تريد استعادة مليارات الدولارات التي قدمتها لأوكرانيا في شكل مساعدات عسكرية خلال حربها مع روسيا.

وفيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية الروسية، اجتمع الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف، والوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة العلاقات بين البلدين والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن لم يتم تحديد موعد هذا اللقاء حتى الآن.