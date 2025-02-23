والا: لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بالضفة الغربية

وكالات



أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة الغربية يعمل بها لواء المنشة.



وقال الموقع العبري، إن دبابات تابعة للواء المدرعات ستشارك لأول مرة في العملية العسكرية بمدينة جنين بالضفة.



وأشار والا، إلى أنه تم رصد تحرك للدبابات لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين.



واقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، مخيم طولكرم شمالي الضفة، معلنًا تكثيف وتركيز العمليات العسكرية في الضفة الغربية، عقب تفجيرات في حافلات تل أبيب.



وانفجرت، الخميس، ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، دون أن تُسجل أي إصابات.



وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم".



وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم بالضفة الغربية، الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرق وتدمير المنازل في مخيمي طولكرم لليوم الـ 24 على التوالي.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 90% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرًا وبالقوة، مضيفة أن الاحتلال رسم خارطة للبيوت التي ينوي هدمها لشق شوارع جديدة في المخيم.

واستشهد ما لا يقل عن 897 فلسطينيًا في الضفة الغربية في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو لمستوطنين، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقًا لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس" بناءً على أرقام وفّرتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.



وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي" زاعمًا أنها تهدف للقضاء على الإرهاب.



وأطلقت إسرائيل العملية فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وبعدها كثف الاحتلال ضرباته على الضفة الغربية وخصوصًا مدينة جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها (طولكرم و نور شمس"