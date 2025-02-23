ترامب: أمريكا "قريبة للغاية" من التوصل لاتفاق بشأن المواد الخام مع أوكرانيا

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إن أوكرانيا والولايات المتحدة على وشك التوصل لصيغة نهائية بشأن اتفاق يتعلق بالمواد الخام.

وقال ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ بالقرب من العاصمة واشنطن "أعتقد أننا قريبون للغاية من اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين من اتفاق، لأن الوضع مروعا" مشيرا إلى الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا.

وأكد ترامب على حاجة أوكرانيا لتقديم شيء مقابل الدعم المالي الذي قدمته أمريكا، قائلا " أريدهم أن يمنحونا شيئا ما مقابل جميع الأموال التي قمنا بتقديمها".

وانتقد ترامب الحلفاء الأوروبيين لمساهمتهم الأقل في قطاع الدفاع الأوكراني، وقال " نحن سوف نسترد أموالنا لأن ذلك ليس عادلا".