توافد الآلاف لتشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين (فيديو)

وكالات

بث ناشطون ومنصات محلية لبنانية مشاهد توثق توافد الآلاف من مناصري حزب الله على ساحة المدينة الرياضية في بيروت، لتشييع قادة الحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وأظهرت المشاهد توافد الآلاف من مناصري الحزب في وقت مبكر على ملعب المدينة الرياضية الذي سيحتضن مراسم التشييع ورفعوا شعارات ولافتات تدعو للمقاومة ضد الاحتلال.

#شاهد | جماهير كبيرة تحتشد في المدينة الرياضية في بيروت منذ ساعات استعداداً لتشييع الشهيدين الأمينين العامين لحز.ب الله حسـ.ـن نصـــر الله وهاشــم صفي الدين pic.twitter.com/Em3jCCnVII — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 23, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال نصر الله رفقة عدد من القادة السابقين للحزب في سلسلة غارات مكثفة على مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.