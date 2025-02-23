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توافد الآلاف لتشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين (فيديو)

10:13 ص الأحد 23 فبراير 2025

حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

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وكالات

بث ناشطون ومنصات محلية لبنانية مشاهد توثق توافد الآلاف من مناصري حزب الله على ساحة المدينة الرياضية في بيروت، لتشييع قادة الحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وأظهرت المشاهد توافد الآلاف من مناصري الحزب في وقت مبكر على ملعب المدينة الرياضية الذي سيحتضن مراسم التشييع ورفعوا شعارات ولافتات تدعو للمقاومة ضد الاحتلال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال نصر الله رفقة عدد من القادة السابقين للحزب في سلسلة غارات مكثفة على مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.

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