حاملة طائرات فرنسية تجري تدريبات قتالية مع الفلبين

مانيلا، الفلبين- (أ ب)

زارت حاملة الطائرات النووية الفرنسية شارل ديجول والسفن الحربية المرافقة الفلبين اليوم الأحد بعد إجراء تدريبات قتالية مع القوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في استعراض للقوة من المرجح أن يثير استياء الصين.

ووصلت حاملة الطائرات شارل ديجول يوم الجمعة إلى خليج سوبك، وهو قاعدة بحرية أمريكية سابقة شمال غرب مانيلا، للاستراحة بعد أكثر من شهرين من الانتشار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشاركت حاملة الطائرات الفرنسية مع الحلفاء الأمنيين في استعدادات للطوارئ وتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك تدريبات مع القوات الفلبينية والسفن الحربية والطائرات المقاتلة. وأجريت تدريبات في مجال الحرب ضد الغواصات والقتال الجوي يوم الجمعة في بحر الصين الجنوبي، وفقا لمسؤولين فلبينيين وفرنسيين.

يذكر أن البحرية الفرنسية نشرت العام الماضي فرقاطة لأول مرة للمشاركة في إبحار مشترك مع القوات الأمريكية والفلبينية في المياه المتنازع عليها. وكانت تلك التدريبات جزءا من أكبر مناورات قتالية سنوية جرت على مدار سنوات يجريها الحلفاء الأمريكيون والفلبينيون، والتي عرفت باسم "بالكاتان" (باللغة التاغالوغية تعني "كتف إلى كتف")، وشارك فيها أكثر من 16 ألف جندي.

يشار إلى أن حاملة الطائرات شارل ديجول، الوحيدة من نوعها التي تعمل بالطاقة النووية في العالم بخلاف حاملات الطائرات الأمريكية، قادت مجموعة ضاربة تضم ثلاث مدمرات حربية وسفينة تزويد بالوقود في أول زيارة لها إلى الفلبين، وفقا لمسؤولين فرنسيين.