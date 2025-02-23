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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:08 ص الأحد 23 فبراير 2025

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 20 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "وتم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

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