قبل ساعات من جنازة نصر الله.. الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان



وكالات



قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يستهدف جنوب لبنان قبل ساعات من تشييع جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن إسرائيل شنت 3 غارات جوية على جنوب لبنان، موضحة أن غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور، أما الغارة الثالثة قد استهدفت منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، أنه شن غارات جوية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان، متهمًا حزب الله باستخدام هذه الطرق لتهريب الأسلحة إلى لبنان.



وقال جيش الاحتلال، في بيان السبت، إن المعابر كانت تستغل من قِبل حزب الله في محاولات لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني، واصفًا هذه الأنشطة بأنها انتهاك صارخ لتفهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وانسحبت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من بلدات وقرى حدودية عدة جنوب لبنان، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى وجوده في 5 مناطق استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخوله كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.



وتأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من تشييع جنازة حسن نصر الله.



ويتأهب حزب الله اللبناني، لتنظيم مراسم تشييع ضخمة اليوم الأحد لأمينه العام الراحل نصرالله، بعد خمسة أشهر من اغتياله في غارة إسرائيلية.



واستعد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية- الأكبر في البلاد بسعة تصل إلى حوالي 50 ألف شخص- حيث تم تعليق صور كبيرة لنصر الله وخليفته الراحل هاشم صفي الدين، الذي قتل أيضًا على يد إسرائيل في أكتوبر 2024. وستقام جنازته في نفس اليوم.



واغتالت إسرائيل في أواخر سبتمبر 2024، الأمين السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت.