إعلام عبري: تأخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعرض اتفاق غزة للخطر

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن تأخير إسرائيل عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من شأنه أن يعرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وأضافت: "يمكن أن يؤدي التأخير الإسرائيلي في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى انفجار يؤدي إلى العودة إلى القتال".

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتشدد فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقفه بعد التوصل إلى بعض الاستنتاجات في المناقشات.

وقالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء السبت، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح 602 أسيرًا فلسطينيًا، السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردًا على ما قاله عن انتهاكات من قِبل حماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددًا وإرجاعهم إلى سجنهم.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قِبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل أسرانا والاستغلال الساخر لأسرانا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي كان مخططًا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح أسرانا التاليين، وبدون المراسم المهينة.

ووفق "أكسيوس"، فإن الانتهاك الرئيسي كان قيام حماس بتسليم جثة تبين أنها ليست جثة أسيرة إسرائيلية، الخميس، حيث سلمت حماس جثة الإسرائيلية شيري بيباس بعد 24 ساعة.