رئيسة وزراء إيطاليا تٌشيد بترامب: قوي وفعال وأراهن عليه



وكالات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا تربطها علاقة قوية لا تتجزأ بالولايات المتحدة، مؤكدة أن العلاقات بين واشنطن وأوروبا ستظل وثيقة"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت ميلوني، أن المعركة السياسية من أجل قيمنا المحافظة لا تخاض في الولايات المتحدة فقط - إنها معركة من أجل العالم الغربي بأكمله، وما زلت أؤمن بالعالم الغربي ليس فقط كحدود جغرافية ولكن أيضا كحضارة".

وأضافت ميلوني: "يأمل خصومنا أن ينأى ترامب بنفسه عنا نحن الأوروبيين. أنا أعرفه - إنه قوي وفعال، وأراهن أننا سنثبت لهم خطأهم. قد يرى البعض أوروبا بعيدة ومنعزلة وضائعة، لكنني أقول لكم - هذا ليس هو الحال".

وتطرقت ميلوني أيضا إلى موضوع خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ قالت: "كان ينبغي لأولئك الغاضبين من كلمات فانس أن يظهروا الفخر من قبل".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية "أنا فخورة بكوني أوروبية، وإذا كان أولئك الذين غضبوا من تصريحات نائب الرئيس فانس في ميونيخ قد أظهروا نفس الفخر عندما فقد الاتحاد الأوروبي استقلاليته الاستراتيجية، من خلال ربط نفسه بالأنظمة الاستبدادية وبسبب الهجرة الجماعية، لكنا نعيش الآن في أوروبا أقوى".

وأشارت ميلوني إلى التزام أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب كييف، قائلة: "لقد فعلنا ذلك معا على مدى السنوات الثلاث الماضية في أوكرانيا، ويجب علينا اليوم أن نستمر في العمل معا من أجل سلام عادل ودائم".