في اتصال هاتفي.. ترامب يبحث مع رئيس وزراء كندا مجموعة متنوعة من القضايا



وكالات

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال مكالمة هاتفية مجموعة متنوعة من القضايا، منها الصراع في أوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى "قمة مجموعة السبع الهاتفية المقررة يوم الاثنين".

وجاءت المكالمة في الوقت الذي يخطط فيه زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعقد مكالمة يوم الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورؤساء الاتحاد الأوروبي وزعماء رومانيا وبولندا لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وترودو أعربا عن رغبتهما في رؤية نهاية للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وناقش الزعيمان أيضا أمن الحدود الأمريكية، وهو موضوع حساس للمسؤولين الكنديين منذ فرض ترامب تعريفات جمركية ردا على تهريب المخدرات على الحدود الأمريكية الكندية.

ووافق ترامب في 3 فبراير على إيقاف التعريفات الجمركية لمدة 30 يوما، مما يعني أن التعريفات الجمركية متوقعة في أوائل مارس، وفق ما أفادت قناة "فوكس نيوز".

وخلال المكالمة، قال ترودو، إن كندا حققت انخفاضا بنسبة 90٪ في عبور الفنتانيل إلى الولايات المتحدة من كندا، مضيفا أن قيصر الحدود في بلاده سيكون في واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع توم هومان، المسؤول عن الهجرة في الولايات المتحدة والذي لقبه ترامب بـ"قيصر الحدود".

وكانت العلاقة بين ترامب وترودو، متوترة في الأسابيع الأخيرة، بسبب التعريفات الجمركية واهتمام ترامب المعلن بضم كندا للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر فبراير، قال ترودو إنه يعتقد أن ترامب "جاد" بشأن تحويل كندا إلى الولاية الأمريكية رقم 51.

واشتكى ترامب سابقا من العجز التجاري للولايات المتحدة مع كندا، مدعيا أنه "لا يوجد سبب" لمثل هذا الخلل.