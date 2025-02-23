في رسالة إلكترونية.. إيلون ماسك للموظفين الفيدراليين: "عدم الرد يعتبر استقالة"



وكالات

أعلن إيلون ماسك، أنه سيتعين على الموظفين الفيدراليين أن يُحاسبوا على أحدث نشاط أدوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حض الرئيس الأمريكي في وقت سابق مستشاره المقرب على أن يكون أكثر جرأة في خفض الإنفاق العام.

قال ماسك، إنه بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفيدراليين قريبا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي، عدم الرد سيعتبر استقالة.

وأوضح: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟" هو موضوع الرسالة الإلكترونية التي أُرسلت إلى موظفين أمريكيين، بحسب سكاي نيوز.

في هذه الرسالة الإلكترونية، يطلب من الموظف الرد بحلول مساء يوم الاثنين الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف 5 مهمات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الرد إلى مديره.

ووعدت النقابة الرئيسية للموظفين الفيدراليين، بالطعن في أي إنهاء غير قانوني لعقود العمل.

كتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها للشعب الأمريكي.

وأكد موظفون، أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.

في وقت سابق، السبت، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.

وقال ترامب، إن إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه.