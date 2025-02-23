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قبل طردهم.. إيلون ماسك يُمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة.. ما القصة؟

05:29 ص الأحد 23 فبراير 2025

إيلون ماسك

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وكالات

أمهل الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.

وتلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية بعد ظهر السبت، طُلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.

كما أن بعض العاملين في السلك القضائي أيضا وصلتهم رسائل مشابهة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.

يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة أكس، تويتر سابقا، حين اشتراها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد السبت بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد.

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إيلون ماسك رامب اسك .3 مليون موظف فدرالي أمريكي لفدرالي الأمريكي لرئيس الأمريكي
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