بمناسبة الذكرى الـ3 لحرب أوكرانيا.. بريطانيا تستعد لإعلان عقوبات جديدة على روسيا غدًا



وكالات

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا غدا الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير في بيان، إن الوقت حان لتضييق الخناق على روسيا برئاسة فلاديمير بوتين، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أنه سيعلن الإثنين عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".

وبين لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف أن هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها. لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا.

وذكر أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني "3.6 مليارات يورو" سنويا كمساعدات عسكرية لكييف، وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.