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وزير خارجية أمريكا: حماس سوف تُدمر إذا لم تفرج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة

03:35 ص الأحد 23 فبراير 2025

ماركو روبيو

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وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن حركة حماس ستدمر إذا لم تطلق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة، كما أدان مقتل 3 أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.

وقال روبيو، إن معاملة حماس للرهائن، بما في ذلك قتلها الوحشي لعائلة بيباس، توضح بشكل أكبر همجيتها وهي سبب آخر يجعلنا نقول إن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يطلقوا سراح جميع الرهائن على الفور أو سيتم تدميرهم، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة الأحد، أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتأجل حتى تُنهي حماس "المراسم المهينة" التي تُقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة لحماس، خصوصا المراسم المهينة التي تحط من كرامة رهائننا، والاستخدام الساخر للرهائن لأغراض دعائية، تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين السجناء الفلسطينيين الذي كان مخططا له أمس السبت، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التالين، من دون مراسم مهينة".

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