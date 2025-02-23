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وفاة 5 أطفال في حريق بسبب انفجار شاحن هاتف في المغرب

03:08 ص الأحد 23 فبراير 2025

انفجار ارشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليو الأحد، وفاة 5 أطفال جرّاء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولا بالكهرباء، وفقا لسكاي نيوز.

ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط.

وأشارت الموقع إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.

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