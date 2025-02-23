البيت الأبيض: ترامب يريد السلام وواثق من إنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع



وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت ليفيت: "الرئيس وفريقه يركزون على التفاوض مع الجانبين لإنهاء هذا النزاع، وترامب واثق للغاية من أننا نستطيع تحقيق ذلك هذا الأسبوع"، وفقا لروسيا اليوم.

أضافت: "واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية النشطة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي مايك والتز على مدار الساعة خلال نهاية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع".

وأشارت إلى أن ترامب يريد السلام، ويريد أن يتوقف القتل وأن يتوقف موت الأبرياء، مؤكدة أن "هذا هو هدفه الرئيسي في الوقت الراهن".

وعندما سألوها عن لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت إنها لا تستطيع الإعلان عن أي شيء حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن البيت الأبيض يواصل المفاوضات مع الجانبين.