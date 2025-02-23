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الـ6 خلال ساعات.. سماع دوي انفجارات في كييف وعدة مناطق أوكرانية

02:33 ص الأحد 23 فبراير 2025

انفجارات في أوكرانيا

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، وقوع انفجارات في العاصمة كييف وعدد من المدن والمناطق الأخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وشهدت كييف ما لا يقل عن 6 سلاسل من الانفجارات ابتداء من وقت متأخر من مساء السبت حتى فجر الأحد.

وأعلنت وسائل الإعلام كذلك بوقوع انفجارات في مدينتي سومي وأوديسا مساء السبت، بالإضافة إلى انفجارات في مدينتي خيرسون وزابوروجيه وأجزاء مقاطعة زابوروجيه الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.

وقبل ذلك دوت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعة زابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيجوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.

وقبل ذلك تم إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيركاسي وبولتافا، حسب بيانات الخريطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

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