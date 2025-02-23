بوتين: المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا يدافعون عن مصالح ومستقبل روسيا



وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لجيشها والأسطول البحري الحربي.

قال بوتين: "اليوم في ظروف التغيرات المتسارعة في العالم يبقى نهجنا الرامي إلى تعزيز وتطوير القوات المسلحة دون أي تغيير"، وفقا لروسيا اليوم.

تابع: "سنواصل لاحقا زيادة القدرات القتالية للجيش والأسطول وجاهزيتهما القتالية باعتبارها أهم عنصر ضمان أمن روسيا وسيادتها في الحاضر والمستقبل وتنميتها المطردة".

وأكد بوتين أن من بين "الأولويات غير المشروطة تأمين الاحتياجات الحقيقية للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسنواصل تزويد القوات المسلحة بالنماذج الحديثة الجديدة مع مراعاة تحليل خبرة الاستخدام القتالي للأسلحة والمعدات".

وقدم بوتين الشكر لأفراد القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا يدافعون عن مصالح ومستقبل روسيا، واصفا إياهم بأنهم الأبطال الرئيسيون في يوم حماة الوطن.