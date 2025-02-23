"بصيغة الكل مقابل الكل".. أوكرانيا تعمل على تبادل أسرى مع روسيا



وكالات

أعلن بوجدان أوخريمنكو رئيس أمانة المقر التنسيقي الأوكراني لشؤون أسرى الحرب، أن كييف تعمل على تبادل أسرى مع روسيا وفق صيغة "الكل مقابل الكل".

وقال أوخريمنكو: "الجهود جارية لتنفيذ تبادل شامل يشمل جميع الأسرى من الجانبين"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "نحن نعمل باستمرار على تعزيز إمكانية تبادل الكل مقابل الكل، إذا تم التوصل إلى اتفاقيات لتبادل جميع المحتجزين لدينا، سنقوم بتسليمهم إلى الجانب الروسي. وبالمقابل، ستعيد روسيا جميع الأسرى".

وأشار إلى أن هذه العملية لا تقتصر على الأسرى العسكريين فقط، بل تشمل أيضا المدنيين المحتجزين من كلا الجانبين.

يذكر أنه في 5 فبراير الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا استعادت 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا، وتم تسليم 150 أسيرا أوكرانيا في المقابل.

وفي 15 يناير الماضي، جرت أيضا عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، عاد بموجبها 25 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني، وفي المقابل تم الإفراج عن نفس العدد من الجنود الأوكرانيين.