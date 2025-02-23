وزيرة خارجية ألمانيا: المرحلة الثانية من الإفراج عن الرهائن يجب أن يتم التوصل إليها الآن

وكالات

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن ارتياحها إزاء الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الـ6.

وكتبت بيربوك عبر منصة "إكس: "لكن الارتياح والفرح ترافقا مجددا مع المشاهد الرهيبة لأشخاص ضعفاء يتم عرضهم على منصة".

وأضافت بيربوك: "منذ الصباح الباكر أصبح لدينا تأكيد حزين بشأن مصير شيري سيلبيرمان بيباس، إن حماس مسؤولة عن وفاتها ووفاة طفليها الصغيرين كفير وآرييل، إنني أفكر في أسرتهم لا بد أن ألمها لا يحتمل".

وأضافت بيربوك أن المرحلة الثانية من الإفراج عن الرهائن يتعين أن يتم التوصل إليها الآن وأن أرواح الرهائن المتبقين في خطر وما زال بينهم ألمان.

يشار إلى أن الأم وطفليها يحملون الجنسية الألمانية، بحسب روسيا اليوم.