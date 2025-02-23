إسرائيل تُعرقل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مُجددًا وتُعيدهم إلى الزنازين.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن سلطة السجون الإسرائيلية أوقفت إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مجددا بعد ركوبهم الحافلات، وأعادتهم إلى الزنازين، بحسب روسيا اليوم.

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، إنها قررت تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية، مشيرة إلى أن حماس تكرر خرقها للاتفاق بعدة وسائل منها المراسم الاستفزازية واستخدام المختطفين للدعاية.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية مع قادة أجهزة الأمن وعدد من الوزراء منذ مساء أمس السبت، إذ تتركز حول اتخاذ القرارات بشأن الأسبوع القريب من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة "حماس"، وفي الأثناء جرى تعليق تحرير الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة إلى ما بعد المشاورات.

وتدور المشاورات حول ما إذا ستلتزم إسرائيل بالاتفاق قبيل الدفعة المقرر لها يوم الخميس، والتي ستتضمن الإفراج عن جثث 4 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وما إذا كان سينسحب الجيش من محور صلاح الدين "فيلادلفيا" يوم السبت المقبل، حسبما أوردت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11".

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله: إن "المشاورات هدفها بحث كيفية الحفاظ على زخم عودة المختطفين.

ومن المقترحات المطروحة في المحادثات مع الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية بهدف إطلاق سراح المزيد من المختطفين".

ووصف مسؤول إسرائيلي ذلك بـ"دفعة الآباء والمرضى، إذ ما زال 4 آباء لأطفال محتجزين في غزة، بالإضافة إلى عدد آخر وهم بحسب شهادات من الأيام الأخيرة في حالة صحية صعبة".

وشكك مسؤول مطلع على المفاوضات في إمكانية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار دون إحراز تقدم في المحادثات ومن دون إعطاء أفق لحماس؛ وفقا لـ"كان 11".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تريد تبكير الإفراج عن جثث الأسرى قبل يوم الخميس، تحت ادعاء خرق حماس للاتفاق وتأخرها في إعادة جثة الأسيرة شيري بيباس.

ويناقش نتنياهو في المشاورات إمكانية تمديد المرحلة الحالية، وذلك بهدف إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في إطار المرحلة الأولى؛ وفقا للقناة نفسها.