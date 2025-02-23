إسرائيل: تأجيل خروج الأسرى الفلسطينيين حتى نضمن أن إطلاق الرهائن سيتم دون مراسم مهينة

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى نضمن أن إطلاق سراح الرهائن سيتم دون مراسم مهينة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق مع حركة حماس، بدأوا بصعود الحافلات تمهيدا لإطلاق سراحهم.

كان موقع "أكسيوس"، قد نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: "في النقاش الذي جرى مساء السبت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ القرار بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الليلة".

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم نقل أسير فلسطيني مريض من مستشفى هداسا إلى آخر بالضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وانتقدت حماس إسرائيل لتأخيرها في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية بعد تسليم الحركة لستة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من يوم السبت.

وأبلغت حماس الوسطاء، مصر وقطر، بالتأخير، بحسب بيان صادر عن الحركة يوم السبت.

وحذرت حماس من أن إسرائيل لن تجد بعد الآن وسطاء للتوسط في الصراع إذا انتهكت الاتفاق ورفضت الإفراج عن السجناء.

جدير بالذكر أنه في عمليات تبادل سابقة، تم الإفراج عن الفلسطينيين بعد وقت قصير من عودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.