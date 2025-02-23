بعد حادث الطعن.. وزير الخارجية الفرنسي ينتقد الجزائر بسبب هجوم ميلوز

باريس - (د ب أ)

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الجزائر بسبب عدم استعادة الجاني المزعوم في الهجوم الذي وقع في إقليم ألزاس السبت، وأسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة ثلاثة رجال شرطة، مشيرا إلى أن الأمر ستكون له عواقب.

ونقلت قناة "تي إف 1" التلفزيونية عن ريتايو أن الجاني المزعوم، الذي ذكر الوزير أنه من أصل جزائري، كان يجب أن يغادر فرنسا لكن الجزائر لم تستقبله.

وأضافت أن طاقم وزارة الداخلية حاول التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح.

وحذر ريتايو من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائريين بدون تأشيرة.

وقال إن الحكومة الفرنسية كانت لطيفة للغاية، لكنها يجب أن تحقق توازنا الآن.

وتتصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، التي كانت تستعمرها سابقا، بشدة منذ عدة شهور.