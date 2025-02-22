غير مفرج عنهما.. أسيران إسرائيليان بغزة يحضران مراسم عملية التبادل- فيديو

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو تم تصويره اليوم خلال عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بمخيم النصيرات وسط غزة.

وخلال الفيديو، ظهر أسيران إسرائيليان ليس من المقرر الإفراج عنهم اليوم يشاهدان عملية تسليم الأسرى الثلاثة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي.

وقال أحد الأسيرين بينما ينظر من نافذة مركبة بدت متوقفة على مقربة من منصة التسليم، باللغة العبرية: "أنقذوا حياتنا لكي نعود إلى منازلنا".

قنبلة الموسم 🔥

عاجل | كتائب القسام: أحضرت أسيرين من جنود الاحتلال ممن أعلنت إسرائيل مقتلهم لمشاهدة الإفراج عن دفعة اليوم مطالبةً حكومةً الاحتلال بالعمل على إطلاق سراحهم. pic.twitter.com/PlUrVozfNu — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 22, 2025

ودعا الأسير، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانخراط في المفاوضات كما يجب، مضيفا "اسعوا إلى الصفقة مع حماس.. الضغط العسكري سيتسبب في مقتلنا جميعا".

بدوره، أكد الأسير الإسرائيلي الآخر داخل المركبة، أن الضغط العسكري ليس حلال، مطالبا مواطنيه في إسرائيل بعدم التوقف عن التظاهر للمطالبة بعودتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت حماس 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الأخيرة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق بنود الاتفاق.

في المقابل، لم تفرج إسرائيل حتى اللحظة عن ما يزيد عن 600 معتقل فلسطيني من المقرر إطلاق سراحهم اليوم مقابل أسراها الثلاث.