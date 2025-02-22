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ترامب: الأونروا ومنظمة الصحة العالمية مؤسسات فاسدة

11:28 م السبت 22 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن وكالة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك تشن حاليا حربا على الهدر الحكومي للأموال العمومية.

وأشار ترامب، إلى أن إدارته أنهت بشكل فعال عملية الاحتيال اليسارية المعروفة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحا أن المبنى الذي كان يحتضنها سيكون تابعا لإدارة الجمارك وحرس الحدود.

ولفت ترامب، إلى أن إدارته أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي مؤسسات فاسدة.

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