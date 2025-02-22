لماذا رفض نتنياهو اغتيال السنوار قبل أسبوع من "طوفان الأقصى"؟

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من رئيس الشاباك لقتل رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار قبل أسبوع من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه بخلاف شائعات القناة 12 أوصى رئيس الشاباك بالامتناع عن الاغتيالات في غزة ولبنان لتجنب جولة حرب جديدة.

وفي 16 أكتوبر 2024، استشهد زعيم الحركة يحيى السنوار بعد اشتباكات عنيفة خاضها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتعرف عليه سوى بعد استشهاده.