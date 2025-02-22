ترامب يتعهد بتغيير "العرف السياسي" لضمان خسارة الحزب الحاكم انتخابات الكونجرس

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، السبت، إن الكذابين والفاسدين والدولة العميقة تم إخراجهم والمجرمين الأجانب يجري طردهم، مضيفا "استعدنا بلدنا أخيرا ومعدلات قبولنا هي الأعلى في جميع أنحاء البلاد".

وأشار ترامب، إلى أن 70% من الأمريكيين يعتقدون أن ما تقوم به إدارته هو الصواب، موضحا أن حكم الولايات المتحدة ظل لسنوات عديدة تحت سيطرة مجموعة شريرة من "دعاة الحرب الماركسيين اليساريين المتطرفين".

وأكد ترامب، أنه لن يسمح بأن يسيطر الماركسيون اليساريون المتطرفون على الحكم في الولايات المتحدة بعد الآن، مشيرا إلى أن "هناك مجموعة شريرة من أصحاب المصالح الخاصة الفاسدة استنزفت ثرواتنا وهاجمت حرياتنا ودمرت حدودنا".

وأضاف ترامب: "وقفنا يوم الخامس من نوفمبر الماضي في وجه كل القوى الفاسدة التي كانت تدمر بلادنا"، لافتا إلى أن الوعود التي قدمها الديمقراطيون خلال الانتخابات لم تكن تستحق التصويت.

وأوضح ترامب، أنه سيعمل على تشكيل أغلبية سياسية جديدة ودائمة ستقود السياسة الأمريكية لأجيال قادمة، عما سيعمل على تغيير العرف السياسي الأمريكي بأن الحزب الحاكم يخسر في الانتخابات النصفية للكونجرس.

ونوّه ترامب، إلى اعتقاده بـ"أننا سنحقق نتائج رائعة في الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة خلال عامين".