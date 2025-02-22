روسيا قد تقدّم 300 مليار دولار من أموالها المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن 3 مصادر، السبت، إن روسيا قد تسمح باستخدام 300 مليار دولار من أموالها المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، غير أن موسكو ستصر على إنفاق جزء من هذه الأموال في إعادة إعمار 20% من الأراضي التي تسيطر عليها قواتها.

وعقدت كل من روسيا وأمريكا أول محادثات مشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا يوم 18 فبراير الجاري في السعودية"، وأعرب الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن أملهما في أن يجتمعا قريبا.

وما أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وأوروبا التعامل مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين، ما أسفر عن تجميد ما يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول الروسية.

وبينما لا تزال المحادثات بين واشنطن وموسكو في مرحلة مبكرة، كشفت 3 مصادر أن إحدى الأفكار المطروحة في روسيا هي استخدام جزء من الأصول المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا في إطار اتفاق السلام المحتمل.

وأدت الحرب إلى تدمير مناطق واسعة في أوكرانيا، فضلا عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجنود في كلا الجانبين وفرار ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا أو روسيا نفسها.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، قبل عام، تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا 486 مليار دولار.

وعلى الرغم من تصريحات المصادر الثلاث التي رفضت الكشف عن هويتها، رفض الكرملين التعليق على الأمر، وفق "رويترز".

ولم تتمكن الصحيفة البريطانية من التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال الروسية في إعادة إعمار أوكرانيا، تمت مناقشتها في المحادثات الأمريكية الروسية في السعودية أم لا.

ويوم الخميس الماضي، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك ليس طرفا في أي مناقشات حول رفع العقوبات أو فك تجميد الأصول في أوروبا.

لكن في وقت سابق، وصفت موسكو فكرة استخدام الأموال الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا بأنها تصل إلى حد "السرقة".