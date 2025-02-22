إسرائيل تكشف سبب تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة التبادل، ردًا على إرسال حركة حماس جثة امرأة فلسطينية مكان جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، أنه سيتخذ قرار بشأن خطوات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاورات الأمنية التي سيعقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم السبت.

وسلمت حركة حماس، مساء أمس الجمعة، جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، بعدما أرسلت الحركة "جثة مجهولة" لامرأة فلسطينية بدلًا من بيباس يوم الخميس الماضي، كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الجثة التي أُعيدت الخميس تعود لإمرأة من قطاع غزة، وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة جثة شيري إلى الوطن مع كل أسرانا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، الجمعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها الخميس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما، كما أنها لا تخص أي أسيرة أخرى.

وكانت حركة حماس، قد سلمت الخميس الماضي، 4 جثث أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وهم شيري بيباس وطفليها، بالإضافة إلى جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأجلت إسرائيل عملية الإفراج عن 602 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، منهم 445 من قطاع غزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، و 50 من ذوي المؤبدات، و 60 من الأحكام العالية، 47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.

وفي المقابل، أفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، 6 أسرى إسرائيليين.