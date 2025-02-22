في سوريا.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد قادة "حرّاس الدين"

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم السبت، تحييد قائد في تنظيم "حرّاس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا.

وأشارت "سنتكوم"، إلى أن قواتها نفذت غارة جوية أمس الجمعة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد القادة في تنظيم "حرّاس الدين".

وأكدت القيادة المركزية الأمركية، أن هذه الغارة "تأتي في إطار التزامها المستمر مع شركائها في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم الهجمات وتنفيذها ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد "سنتكوم"، إن قواته ستلاحق التهديدات الإرهابية بلا هوادة وتدمرها، بغض النظر عن موقعها؛ من أجل حماية الولايات المتحدة وحلفائها.