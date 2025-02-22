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أمريكا.. مقتل عسكري بإطلاق نار في قاعدة جوية للجيش

09:05 م السبت 22 فبراير 2025

أمريكا.. مقتل عسكري بإطلاق نار في قاعدة جوية للجيش

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نيو مكسيكو (أمريكا) - (أ ب)

قالت السلطات إن إطلاق نار وقع في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في نيو مكسيكو اليوم السبت، أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم الجوي وإصابة آخر، مضيفة أنه لم يكن عملا إرهابيا أو هجوما من قبل شخص خارجي.

وقال مسؤولو قاعدة كيرتلاند الجوية في ألبوكيركي إن قوات الأمن استجابت لإطلاق نار بالقرب من أحد مداخل القاعدة في حوالي الساعة الثانية صباحا، وتوفي أحد أفراد الطاقم في مكان الحادث، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في يده وتمت إحالته لاحقا للخروج من المستشفى، وفقا لبيان صادر عن السلطات.

وأصدرت القوات الجوية تفاصيل قليلة أخرى ولم توضح على الفور ما إذا كان هناك شخص قيد الاحتجاز أو إذا كان يتم البحث عن مشتبه به.

ورفض المتحدث باسم القوات الجوية التعليق على ما إذا كان الشخص الذي أطلق النار أو الأشخاص الذين أطلقوا النار أيضا من أفراد الطاقم الجوي.

ولم يتم الإفصاح عن أسماء الأفراد الذين تعرضوا لإطلاق النار على الفور.

وكان محققو مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في مكان الحادث، حيث كان يتم مساعدتهم من قبل شرطة ألبوكيركي، وفقا لما قاله متحدث باسم شرطة المدينة.

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