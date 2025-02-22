"عيوننا عليكم".. رسائل إسرائيلية على مباني رام الله- صورة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أضاءت المباني المحيطة بسجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية بعبارات "عيوننا عليكم".

متابعة| قوات الاحتلال تقوم بإضاءة عبارة "عيوننا عليكم" على المباني المحيطة بسجن عوفر غرب رام الله. pic.twitter.com/Kc66etn2O7 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 22, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الاحتلال الإسرائيلي أجَّل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى ضمن صفقة التبادل حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس.

قوات الاحتلال تقوم باضاءة عبارة " عيوننا عليكم " على المباني المحيطة في سجن عوفر غرب رام الله#فلسطين pic.twitter.com/Jc9R3Lg0Lx — palgraph (@palestine_graph) February 22, 2025

وبعد الإعلان عن تأجيل الإفراج، غادرت عائلات الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم قصر رام الله الثقافي، حيث كان من المفترض استقبالهم.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، الإفراج عن 602 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، منهم 445 من قطاع غزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، و 50 من ذوي المؤبدات، و 60 من الأحكام العالية، 47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.

كما ضمن أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم، 3 صحفيين وهم: خضر عبد العال، بهاء الدين الغول، محمد قاعود حمزة رضوان.

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، المكون من ثلاث مراحل والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الإفراج عن أسرى سبق تحريرهم عام 2011 بموجب صفقة "جلعاد شاليط"، التي سُميت "صفقة وفاء الأحرار" قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم بعد عام 2014.