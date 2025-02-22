بسبب "جي ميل".. تحذيرات من أكبر عملية احتيال في التاريخ

وكالات

يواجه ما يقرب من 2 مليار شخص حول العالم خطر التعرض لأكبر عملية احتيال عبر التاريخ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدرت تحذيرات من "عملية احتيال إلكتروني مدمرة" قد تستهدف 1.8 مليار شخص، ما يشير إلى أن قرابة ربع سكان العالم مهددين بها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه صدرت تحذيرات لجميع مستخدمي البريد الإلكتروني "جي ميل" المملوك لشركة جوجل، وسط مخاوف من السطو على البيانات المصرفية والمالية والمعلومات الحساسة.

وأشارت إلى أن "تنبيها أحمر" صدر لكافة مستخدمي "جي ميل" الذين تبلغ أعدادهم 1.8 مليار شخص، من عملية احتيال قد تمكن القراصنة من الوصول إلى حساباتهم.

يستخدم المهاجمون الذكاء الاصطناعي، من أجل إجراء مكالمات زائفة، فضلا عن إنشاء رسائل بريد إلكتروني يمكنها اختراق مرشحات الأمان.

وتهدف تركيبة المكالمات والرسائل المزيفة، إلى إقناع الضحايا المستهدفين بأن حساب بريدهم الإلكتروني الخاص تعرض للاختراق، وذلك عبر تلقيم مكالمات تشير إلى نشاط مشبوه في حساباتهم، قبل أن يتم تبليغهم بأن "حسابات جي ميل" تتخذ إجراء لإصلاح المشكلة.

وتحتوي البريد الإلكتروني موقعا وهميا يظهر مطابقا لموقع "جوجل" والذي بدوره يطالب المستخدمين بإدخال بياناتهم لتسجيل الدخول.

وفي إطار ذلك، حذر خبراء الأمن السيبراني من هذه الحملة، وقالو إن هدفها إقناع الضحايا بإمداد المتسللين برموز استرداد "جي ميل" بذريعة استعادة الحساب، مؤكدين أن حسابات "جي ميل" ليست وحدها التي تستهدف، ولكن جميع الخدمات المرتبطة بها تصبح متاحة للمتسللين.

وفي الولايات المتحدة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه تلك التكتيكات يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية مدمرة، فضلا عن أضرار لسمعة أصحاب الحسابات وكذلك الوصول إلى بيانات حساسة.

من جانبها، عممت شركة "ميل وير بايتس" تقريرا تحذر فيه مستخدمي "جي ميل" من الاستخفاف بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي.