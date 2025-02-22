أمريكا.. مقتل مسلح بعد إطلاق النار في مستشفى بولاية بنسلفانيا

بنسلفانيا (أمريكا) - (أ ب)

قال مسؤول أمريكى في مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن مسلحا قُتل بعد أن أطلق النار في المستشفى.

وأفاد مسؤولون في مستشفى (يو بي إم سي ميموريال) في يورك بأنه لم يصب أحد من المرضى وأن المسلح قد قُتل، ولم يكن مدى الإصابات الأخرى واضحا.

وأضاف المستشفى أن قوات إنفاذ القانون موجودة في الموقع وتتعامل مع الوضع.

في مقابل ذلك، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بمقتل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا الأمريكية ما أدى إلى وقوع مصابين