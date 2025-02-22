أول تعليق من حماس على تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقًا فاضحًا للاتفاق".

وأضاف القانوع، "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة".

ودعا الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه لم تصدر بعد تعليمات من القيادة السياسية لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ومن جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، أنه سيتخذ قرار بشأن خطوات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاورات الأمنية التي سيعقدها نتنياهو اليوم السبت.

وكان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، قد قال إن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الاحتلال الإسرائيلي أجَّل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى ضمن صفقة التبادل حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس.

وبعد الإعلان عن تأجيل الإفراج، غادرت عائلات الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم قصر رام الله الثقافي، حيث كان من المفترض استقبالهم.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، الإفراج عن 602 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، منهم 445 من قطاع غزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، و 50 من ذوي المؤبدات، و 60 من الأحكام العالية، 47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.