وول ستريت جورنال: أمريكا طلبت من أوكرانيا سحب مشروع قرارها لكن الأخيرة رفضت

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مذكرة دبلوماسية أمريكية، أن دبلوماسيون أمريكيون أبلغوا نظراء أوروبيين أن الولايات المتحدة ستعارض مشروع القرار الأوكراني.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الدبلوماسيون الأمريكيون ضغطوا على نظرائهم الأوروبيين لإقناع أوكرانيا بسحب مشروع قرارها، موضحة أن واشنطن كانت تعمل مع الأوروبيين على صياغة مشروع القرار الأوكراني.

كما نقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الولايات المتحدة اقترحت تعديل مشروع القرار الأوكراني قبل أن تعلن مشروعها الخاص، مشيرين إلى أن واشنطن لم تكن متحمسة لمشروع قرار أوكرانيا لكنها لم تبد إشارة لمعارضته.

وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون، أن واشنطن طلبت من كييف، أمس الجمعة، سحب مشروع القرار لكن أوكرانيا رفضت.

وكشف الدبلوماسيون، أن فرنسا وبريطانيا دعتا الولايات المتحدة لتعديل مشروع القرار الأوكراني لكنها رفضت.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسي أوروبي قوله، إن التصور السائد بين الدبلوماسيين الأوروبيين هو أن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن 110 دولة اصطفت لدعم القرار الأوكراني بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمثل أغلبية واضحة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون، إنه من الممكن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين.

وقدمت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، مقترحًا للأمم المتحدة، يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب هذا العام، كما يلقي المقترح باللوم على روسيا في الحرب التي شنتها على كييف قبل نحو 3 سنوات.

ويطالب المقترح بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تتواجد فيها.

بينما دعا المقترح الأمريكي إلى "نهاية سريعة للصراع" دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، المقترح الذي رحب به سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، باعتباره "خطوة جيدة"، لكنه أكد أن هذا المقترح لم يتطرق إلى جذور الصراع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان أمس الجمعة، "اقترحت الولايات المتحدة قرارًا بسيطًا وتاريخيًا في الأمم المتحدة، ونحث جميع الدول الأعضاء على دعمه من أجل رسم طريق للسلام"، دون التعليق بالتفصيل على محتوى القرار المقترح.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة لا يرقى إلى مستوى مشروع قرار منافس مدعوم أوروبيًا يطالب بالانسحاب الفوري لجميع القوات الروسية من أوكرانيا.

وتم تقديم مشروعي القرارين الأمريكي والأوكراني بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، التي تحل بعد غد الإثنين، حيث ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.