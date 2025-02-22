تعليقًا على حادث الطعن شرقي فرنسا.. ماكرون: عمل إرهابي

وكالات

‌‏قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الهجوم في منطقة ميلوز شرقي البلاد عمل إرهابي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة شرطيين اثنين في حادث طعن خلال تظاهرة شرقي البلاد.

وبحسب المدعي العام الفرنسي نيكولا هيتس، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما ومدرج على قائمة الإرهاب.

وأوضح هيتس، أن المشتبه به مدرج كذلك ضمن "ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذي الطابع الإرهابي، مشيرا إلى أن 3 عناصر آخرين من الشرطة البلدية أصيبوا بدرجة أقل.