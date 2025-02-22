سوريا.. أموال مبعثرة تغطّي الطريق بين حلب ودمشق- فيديو

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر انتشار مئات الأوراق النقدية مبعثرة على الأرض في الطريق بين حلب ودمشق في سوريا.

وبحسب ما تداولته حسابات سورية، فإن العملة المحلية من فئة 5 آلاف ليرة سقطت على الطريق بعد أن فُتح باب شاحنة لنقل الأموال.

وسجل بعض الأشخاص الواقعة باستخدام هواتفهم المحمولة أثناء مرورهم على الطريق.

عملة سورية من فئة 5000 تغطي طريق #حلب _ #دمشق .. من طرف حلب pic.twitter.com/cu55hcZmrF — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) February 20, 2025

وأظهرت اللقطات عشرات الأشخاص وهم يجمعون الأموال المبعثرة على الطريق في أكياس بلاستيكية.

ويواجه الشعب السوري ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، إذ لم يتلقى الموظفون بالقطاع العام رواتبهم منذ ما يزيد عن شهرين.