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سوريا.. أموال مبعثرة تغطّي الطريق بين حلب ودمشق- فيديو

07:20 م السبت 22 فبراير 2025

أموال مبعثرة تغطّي الطريق بين حلب ودمشق

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر انتشار مئات الأوراق النقدية مبعثرة على الأرض في الطريق بين حلب ودمشق في سوريا.

وبحسب ما تداولته حسابات سورية، فإن العملة المحلية من فئة 5 آلاف ليرة سقطت على الطريق بعد أن فُتح باب شاحنة لنقل الأموال.

وسجل بعض الأشخاص الواقعة باستخدام هواتفهم المحمولة أثناء مرورهم على الطريق.

وأظهرت اللقطات عشرات الأشخاص وهم يجمعون الأموال المبعثرة على الطريق في أكياس بلاستيكية.

ويواجه الشعب السوري ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، إذ لم يتلقى الموظفون بالقطاع العام رواتبهم منذ ما يزيد عن شهرين.

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