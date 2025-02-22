ستارمر لزيلينسكي: سأناقش أهمية حماية سيادة أوكرانيا مع ترامب الأسبوع المقبل

لندن - (د ب أ)

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيناقش أهمية حماية سيادة أوكرانيا في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وأكد دعم بريطانيا "الثابت" للبلاد.

وأصر رئيس الوزراء على أنه يجب أن يكون صوت كييف في قلب أي مفاوضات للسلام، وقال إنه سيتابع "هذه المناقشات الهامة" خلال زيارته إلى واشنطن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مكتب ستارمر.

وفي بيان موجز لاتصال بين ستارمر والرئيس الأوكراني اليوم السبت، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بدأ رئيس الوزراء بتكرار دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا والالتزام بتأمين سلام عادل ودائم لإنهاء الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا".

وأضاف: "تطرق الزعيمان إلى التطورات الأخيرة في النزاع، مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للغزو الشامل، واتفقا على ضرورة الاستمرار في العمل مع الحلفاء لتحقيق السلام من خلال القوة".

وتابع: "لقد اتفقا على أن هذه تشكل لحظة مهمة لمستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي بشكله الأوسع".

وأوضح: "اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق".