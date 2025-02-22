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"يعرقل الصفقة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتستنجد بـ ترامب

07:10 م السبت 22 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن 63 أسيرًا لا يزالون في قطاع غزة لليوم 505، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل صفقة التبادل لإرضاء شركائه في الائتلاف على حساب الأسرى.

وتساءلت الهيئة، "كيف يعقل أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف ملتزمون بإعادة الأسرى الإسرائيليين أكثر من نتنياهو؟".

وأضافت: "نسمع ونرى كل المحاولات لعرقلة المرحلة الثانية من صفقة التبادل والتخلي عمن تبقى في الأسر"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تعرقل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة للرئيس الأمريكي ترامب، قائلين "نطلب منك الضغط على حكومة الاحتلال وإعادة الأسرى مرة واحدة".

وأضافت في رسالتها لـ ترامب، "نعلم بوجود من يحاول إقناعك (نتنياهو) بضرورة تدمير حكم حركة حماس، لكن هذا يعني حكمًا بإعدام الأسرى، يجب إعادة الأسرى أولًا، ومن ثم معالجة المسائل المتبقية".

وتابعت الهيئة: يجب ألا يدفع الأسرى الإسرائيليين ثمن إخفاق حكومة الاحتلال، لذلك يجب التوصل فورًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إنه يجب مواصلة الحراك الاحتجاجي حتى يتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن هناك مقترح للتوصل إلى صفقة تبادل دفعة واحدة والإدارة الأمريكية تدعم ذلك، ويجب على نتنياهو إعادة جميع الأسرى دون مماطلة ودون دفعات.

وأضافت: "حكومتنا المنفصلة عن الواقع تعمل ضد إرادة الشعب وتلوح بعودة الحرب بدلًا من عقد صفقة شاملة".

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