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أوربان: المجر هي صاحبة القرار في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

07:09 م السبت 22 فبراير 2025

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان

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كييف - (أ ب)

قال رئيس الوزراء المجري اليوم السبت، في تصعيد لموقفه المعارض لأوكرانيا، إن المجر ستكون الدولة التي تقرر ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من تحقيق آمالها في الانضمام للاتحاد الأوروبي مستقبلا.

ووصف أوربان أوكرانيا، متحدثا لدائرة محدودة من أعضاء حزبه وأنصاره في خطاب حالة الأمة السنوي في بودابست، بأنها منطقة عازلة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتنبأ بأنها ستستعيد هذا الدور رغم طموحها في الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، بعد انتهاء حرب موسكو.

وذكر أوربان: "لن تكون أوكرانيا عضوة بالاتحاد الأوروبي أبدا رغما عن إرادة المجر والمجريين.. إن انضمام أوكرانيا من شأنه أن يدمر المزارعين المجريين فضلا عن الاقتصاد الوطني المجري بأكمله".

يذكر أنه يلزم الإجماع بين جميع قادة الاتحاد الأوروبي لقبول أعضاء جدد.

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