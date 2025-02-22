أستاذ اجتماع يوضح الرسائل الرمزية لتقبيل أسير إسرائيلي لجندي من القسام خلال عملية التبادل

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على قيام أحد الأسرى الإسرائيليين بتقبيل رأس جندي من كتائب القسام أثناء تسليمه ضمن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى للاتفاق.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح صادق أن هذا السلوك يعكس تجربة إنسانية عاشها الأسرى خلال 15 شهرًا قضوها في الأسر، حيث اختلطوا بأفراد المقاومة والمجتمع الفلسطيني.

وأضاف صادق أن هذه الفترة الطويلة سمحت للأسرى الإسرائيليين بالتعرف عن قرب على الجوانب الإنسانية في التعامل معهم، مشيرًا إلى أن تلك التفاعلات تجلت بوضوح في لحظات تسليمهم، فقد حملت المشاهد رسائل رمزية قوية، حيث ظهر بعض الأسرى وهم يتبادلون التحيات والسلام، بل ويصلون إلى حد التقبيل والمصافحة مع أعضاء كتائب القسام، وهو ما يشير إلى مستوى من الود والاحترام المتبادل ربما نشأ خلال فترة الاحتجاز.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هذه اللقطات تعكس أكثر من مجرد إجراء روتيني للتبادل، بل تكشف عن أثر التجربة اليومية التي عاشها الأسرى بعيدًا عن تصورات الصراع التقليدية.

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