نتنياهو: ملتزمون بمواصلة العمل لاستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حتى الآن استعدنا 192 أسيرًا إسرائيليًا، من بينهم 147 أحياء و45 أموات"، موضحًا أنه لا يزال هناك 63 أسيرًا في قبضة حركة حماس.

وأضاف نتنياهو، أن حكومة الاحتلال ملتزمة بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى عائلاتهم والأموات لدفنهم.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وفي المقابل، أجلت إسرائيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المقدر عددهم 602 أسيرًا.

ومن جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشاورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، تتناول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين واستكمال عملية إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن الاجتماع الأمني اليوم هدفه استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.