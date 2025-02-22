إعلان

رغم عدم تلقيه دعوة.. الرئيس الإيراني يعلن استعداده لحضور مراسم دفن نصر الله

06:35 م السبت 22 فبراير 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني "فارس"، بأن الحكومة اللبنانية لم تدعُ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ للمشاركة في مراسم دفن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

وأفادت الوكالة، اليوم السبت، بأن بزشكيان أعلن استعداده لحضور مراسم تشييع جنازة نصرالله، برغم عدم تلقيه دعوة من الحكومة اللبنانية.

وقالت الوكالة، إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، سيحضر الجنازة، بعد متابعة ودعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ويستعد حزب الله لإقامة مراسم جنازة أمينه العام الراحل حسن نصر الله غد الأحد، بعد 5 أشهر تقريبًا من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وستقام الجنازة في الضاحية الجنوبية، كما ستتضمن تشييع جثمان هاشم صفي الدين، الذي قاد حزب الله أسبوعًا بعد اغتيال نصر الله قبل أن تقتله إسرائيل أيضًا.

واغتالت إسرائيل في أواخر سبتمبر 2024، الأمين السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان إيران دفن حسن نصرالله جنازة نصرالله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك.. القمة 129
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)