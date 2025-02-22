رغم عدم تلقيه دعوة.. الرئيس الإيراني يعلن استعداده لحضور مراسم دفن نصر الله

وكالات

أفادت وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني "فارس"، بأن الحكومة اللبنانية لم تدعُ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ للمشاركة في مراسم دفن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

وأفادت الوكالة، اليوم السبت، بأن بزشكيان أعلن استعداده لحضور مراسم تشييع جنازة نصرالله، برغم عدم تلقيه دعوة من الحكومة اللبنانية.

وقالت الوكالة، إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، سيحضر الجنازة، بعد متابعة ودعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ويستعد حزب الله لإقامة مراسم جنازة أمينه العام الراحل حسن نصر الله غد الأحد، بعد 5 أشهر تقريبًا من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وستقام الجنازة في الضاحية الجنوبية، كما ستتضمن تشييع جثمان هاشم صفي الدين، الذي قاد حزب الله أسبوعًا بعد اغتيال نصر الله قبل أن تقتله إسرائيل أيضًا.

واغتالت إسرائيل في أواخر سبتمبر 2024، الأمين السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت.