لا يحقق المطالب الأوروبية.. مشروع قرار أمريكي بالأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

نيويورك - (أ ب)

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة لا يرقى إلى مستوى مشروع قرار منافس مدعوم أوروبيا يطالب بالانسحاب الفوري لجميع القوات الروسية من أوكرانيا.

وتم تقديم مشروعي القرارين بمناسبة الذكرى الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا، التي تحل بعد غد الاثنين، حيث ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.

ويأتي مشروعا القرارين ليثيرا صداما بين الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الذي أصبحت فيه قوة التحالف بين الجانبين عبر الأطلسي محل شك بسبب التحول الأمريكي الاستثنائي تجاه روسيا، وبدء مفاوضات مع موسكو بعد سنوات من العزلة، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى التوسط في نهاية سريعة للحرب.

وشعر القادة الأوروبيون بالفزع لعدم دعوة مسؤوليهم ومسؤولي أوكرانيا إلى المحادثات الأمريكية الروسية الأولية التي عقدت هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية.

وأشار مشروع القرار الأمريكي إلى الحزن على "الخسارة المأساوية للأرواح خلال صراع روسيا-أوكرانيا، ويدعو إلى نهاية سريعة للصراع ويحث على سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه "حانت لحظة الالتزام بإنهاء الحرب، إن هذه فرصتنا لبناء زخم حقيقي نحو السلام.. وبينما قد تطرأ تحديات، يظل هدف السلام المستدام قابلا للتحقيق، ونؤكد (عن طريق هذا القرار) أن هذا الصراع فظيع، وأن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في إنهائه، وأنه يمكن تحقيق السلام".

وصرح مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بأن قرار الولايات المتحدة "خطوة جيدة".

واقترحت روسيا تعديلا أيضا تسعى فيه لإضافة عبارة "بما في ذلك مواجهة أسبابه الجذرية" بحيث تكون الجملة الختامية من قرار الأمم المتحدة "يتطلب نهاية سريعة للصراع، بما في ذلك مواجهة أسبابه الجذرية، كما يحث على سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا".

