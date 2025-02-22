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العراق يعلن اكتمال إجراءات تصدير النفط مع تركيا

06:08 م السبت 22 فبراير 2025

العراق يعلن اكتمال إجراءات تصدير النفط مع تركيا

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وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، اكتمال كل إجراءات تصدير النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا.

وطالبت الوزارة سلطات إقليم كردستان تسليم النفط لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) عبر خط الأنابيب مع تركيا.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال للصحفيين الإثنين، إن صادرات النفط من منطقة إقليم كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقف قرابة عامين.

وجاء هذا الإعلان بعدما وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير الجاري على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارًا للبرميل.

وينص التعديل أيضًا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة سومو.

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