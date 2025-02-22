السجون الإسرائيلية: لم نتلقى تعليمات لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وكالات

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه لم تصدر بعد تعليمات من القيادة السياسية لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ومن جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، أنه سيتخذ قرار بشأن خطوات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاورات الأمنية.

أما هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن مصادر قولها، إنه سيتم تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى انعقاد الاجتماع الأمني اليوم.

وأضافت المصادر أنه سيُتخذ قرار بشأن الخطوات المقبلة واستكمال استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين في هذه المرحلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مشاورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتناول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين واستكمال عملية إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله، إن نتنياهو يجري مساء اليوم السبت مشاورات أمنية على خلفية الاتصالات لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، إن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الاحتلال الإسرائيلي أجَّل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى ضمن صفقة التبادل حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس.

وبعد الإعلان عن تأجيل الإفراج، غادرت عائلات الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم قصر رام الله الثقافي، حيث كان من المفترض استقبالهم.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، الإفراج عن 602 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، منهم 445 من قطاع غزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، و 50 من ذوي المؤبدات، و 60 من الأحكام العالية، 47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.